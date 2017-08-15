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Драка на границе между китайскими и индийскими военными

 

Индийские военные во вторник предотвратили нарушение китайскими солдатами линии фактического контроля в регионе Ладакх на северо-западе страны, сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел рано утром во вторник, когда Индия праздновала 70-летие независимости. Стычка на линии контроля произошла на фоне продолжающегося уже почти два месяца противостояния индийских и китайских военных в регионе Доклам, спорном между КНР и Бутаном.

По данным издания, китайские военные пытались проникнуть в индийский Ладакх по берегу озера Бангонг (Бангонг-Цо). Озеро протяженностью свыше 130 километров на две трети находится в китайском Тибете, остальная часть находится в Индии. При этом обе стороны оспаривают принадлежность части территорий, две страны разделяет линия фактического контроля.

"Произошла потасовка между двумя сторонами, во время которой в ход пошли камни, что произошло после того, как индийские солдаты заблокировали попытку солдат Китайской освободительной армии войти на индийскую территорию", — цитирует издание одного из источников.

По его словам, стычка закончилась после того, как обе стороны в рамках установленного механизма урегулирования конфликтов подняли флаги и отошли на ранее занимаемые позиции. При этом официально минобороны не комментирует происшествие.

Озеро Бангонг находится вблизи региона Аксай-Чин, который контролирует Китай, но который при этом оспаривается Индией. Здесь, как и на других спорных участках китайско-индийской границы, имеющих статус линии фактического контроля, время от времени происходят случаи нарушения границы. Так, в конце июня сообщалось о нарушении границы в штате Уттаракханд.

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