Американцы начнут поставку летального оружия в Украину

Похоже, Вашингтон все больше склоняется к решению поставлять летальное оружие Киеву, что может стать дестабилизирующим шагом для ситуации в Донбассе, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Администрацию Дональда Трампа усиленно толкают в этом направлении, подчеркивает российский дипломат, как бы оправдывая американского президента.

«В последнее время отмечаем некий дрейф Вашингтона в этом направлении», - добавил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Судя по всему, замминистра иностранных дел России прав. На прошлой неделе был опубликован контракт между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA, который подтверждает, что Украина получила от США летальное оружие - противотанковые гранатометы PSRL-1 - еще весной 2017 года.

Между тем, как написал на своей странице в соцсети Facebook российский журналист Юрий Бутусов, после поставок партии снайперских винтовок Barrett Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку.

«Американское летальное оружие уже в Украине. После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017 года Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка Азов и бригады быстрого реагирования 3018», – написал Бутусов.

Журналист отметил, что гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Он отличается удобной эргономикой, изготовлен с применением композитных материалов и имеет измененную форму сопла, что обеспечивает повышение характеристик оружия со штатными обычными выстрелами к РПГ-7.

«Но главное, конечно, в этой истории отнюдь не 100 гранатометов – поставка символическая на самом деле. Главное, что вслед за Barrett Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину», – подчеркивает Бутусов.

Вопреки публикуемым российской прессой фактам украинский политолог Алексей Якубин убежден, что Белый дом не заинтересован в предоставлении Украине летального оружия, а заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера является блефом накануне встречи с представителем РФ В.Сурковым.

«То, что Волкер говорит о предоставлении Украине летального оружия, это, скорее, свидетельствует о повышении ставок в переговорах. Белый дом до конца не будет поддерживать этот вопрос, разве что это удастся сделать через Конгресс», -делает вывод эксперт.

По словам А.Якубины, предоставление оружия может случиться лишь в случае преобладания интересов Конгресса над устремлениями Трампа, что маловероятно. Тем не менее, судя по всему, Запад настроен решительно в этом вопросе.

Во всяком случае, так считает посол Чехии на Украине Радек Матула, который в интервью киевскому изданию «Европейская правда» заявил о возможности поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Причем речи о том, будет ли это нелетальное или летальное оружие, не велось. Дипломат перечислил весь спектр производящегося в Чехии оружия, включая модификации нападения.

Не исключает поставок американского оружия в Украину и Виктор Мураховский, полковник запаса, главный редактор российского журнала «Арсенал Отечества» и предупреждает: «Если американцы примут такое решение, то они должны понимать, что в ответ будут приняты зеркальные меры».

Полковник уверен, что Украина давно мечтает о поставках ей летального оружия если не из США, то хоть от кого-нибудь - из стран ЕС и НАТО. Но пока ни одна страна такого решения не принимала.

«Для Украины важны не конкретные вооружения и поставки, а сам факт. Кроме того, появление американских баз в Украине тоже дело времени. В ближайшие годы влияние и присутствие США и НАТО в Украине будет наращиваться. Насколько явно это будет, а главное надолго, не берусь говорить. Потеряв потенциальную базу в Крыму, НАТО будет стремиться компенсировать это размещением ракет и ВВС. Так что Украина как военная база США вполне возможна», - отмечает Мураховский.