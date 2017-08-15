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CNN отказался продать рекламное время для ролика Трампа видео

 

Телеканал CNN отказался продать рекламное время для трансляции роликов в поддержку президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Согласно заявлению на сайте комитета избирательного штаба Трампа, "вышедший в воскресенье рекламный ролик был заблокирован кабельным телеканалом CNN".

"После того как представители штаба попытались осуществить стандартную закупку рекламного места, CNN заблокировал закупку ролика, подвергнув цензуре послание американцам о том, что "план президента Трампа работает", — говорится в сообщении.

Представители американского президента отмечают, что в мае телеканал уже блокировал рекламный ролик Трампа. Это, по их словам, подтверждает, что "CNN транслирует лишь собственную позицию".

Тридцатисекундное видео появилось на официальном канале Трампа на YouTube в воскресенье. В ролике говорится, что "план президента работает, несмотря на атаки СМИ и встающих на его пути профессиональных политиков". При этом демонстрируются кадры ведущих различных телеканалов, оппозиционных администрации, в том числе журналистов CNN.

"Враги президента не хотят, чтобы он добился успеха, но американцы говорят: "Дайте президенту Трампу делать его работу!" — гласит закадровый текст.

Ролик был опубликован на следующий день после того, как в Шарлоттсвилле прошли столкновения ультраправых и их противников, что вызвало недоумение и осуждение у противников Трампа.

Дональд Трамп и телеканал CNN, который во время предвыборной кампании поддерживал Хиллари Клинтон, ведут открытую конфронтацию. Конфликт обострился после вступления Трампа в президентские полномочия. Американский лидер обвиняет телеканал в предвзятости и называет его "фейковыми новостями".

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