Госдеп о поставках украинских ракетных двигателей Северной Корее

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделала на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был», — сказала она.

«В прошлом, как я знаю, Украина предотвратили поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство», — отметила Нойерт.

«Мы не комментируем сообщения разведки. У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР», — добавила представитель Госдепа.

14 августа газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на испытанных в КНДР новейших баллистических ракетах стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского «Южмаша».

Генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев заявил, что никто из сотрудников предприятия не мог оказать помощь Северной Корее. Он категорично отверг версию о возможности прямых поставок двигателей в КНДР.