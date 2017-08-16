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Хакеры атаковали парламент Шотландии

 

Компьютерные системы шотландского парламента (Холируда) подверглись кибератаке, схожей на июньскую хакерскую атаку на британский парламент, сообщает газета Guardian.

"Системы мониторинга парламента установили, что в настоящее время мы являемся объектом грубой кибератаки из внешних источников", — приводит газета внутреннее заявление одного из высокопоставленных сотрудников парламента Пола Грайса, распространенное в учреждении. Там отмечается, что кибератака нацелена на аккаунты схожим способом с той, что была проведена на британский парламент.

"Надежные меры по кибербезопасности парламента установили эту атаку на раннем этапе, и дополнительные меры безопасности, которые у нас есть в состоянии готовности для таких случаев, уже были применены. Наши информационные системы по-прежнему полностью функционируют", — говорится в заявлении.

Грайс также призвал сотрудников обновить и усложнить комбинации паролей. Он отметил, что специалисты провели анализ используемых паролей и выявили слишком много случаев установки слабых вариаций.

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