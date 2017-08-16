Тегерану не позволят иметь ядерное оружие, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани о возможности выхода страны из соглашения по ядерной программе, передает РИА Новости.

"Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие", — говорится в заявлении Хейли.

Представитель США также подчеркнула, что необходимо "продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН".