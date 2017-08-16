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Ын оказался мудрее Трампа наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В остром и опасном конфликте на Корейском полуострове, похоже, наступила стадия спада страстей. Что интересно, инициатором стал северокорейский руководитель, проявивший, в отличие от своего американского оппонента, мудрость и сдержанность.

Ын

В понедельник Ким Чен Ын подробно ознакомился с планом пуска ракет в район острова Гуам, вник во все детали, а затем сообщил о своем решении дать Соединенным Штатам шанс «принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение».

Дескать, следует посмотреть за «глупым и идиотским поведением янки» еще некоторое время, прежде чем отдать приказ о проведении ракетных испытаний. Нет, конечно, выступление северокорейского лидера не носило примирительный характер. Он, скорее, издевался над американцами, а заодно пообещал в случае необходимости «принять важное решение», и ракетчики должны быть готовы к «историческому моменту», чтобы «схватить американцев за горло».

Это в случае, «если янки будут упорствовать в своих чрезвычайно опасных безрассудных действиях на Корейском полуострове и в его окрестностях, проверяя самообладание КНДР». Реакции Трампа пока не последовало, но с успокаивающими заявлениями выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон, сказавший о высокой заинтересованности США в диалоге с КНДР. О том, что Соединенные Штаты ищут мирное разрешение кризиса, заверил руководство Южной Кореи генерал Джозеф Данфорд – начальник Объединенного комитета начальников штабов США, посещающий сейчас столицы Южной Кореи, Японии и Китая, где тема корейского кризиса сейчас самая актуальная.

Мун Чжэ Ин

Особое беспокойство выражает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он уверил всех, что никакое решение о начале военных действий на Корейском полуострове без ведома Сеула не может быть принято, а нынешнее обострение должно быть разрешено исключительно мирным образом. И это понятно: именно его страна пострадает от такого конфликта едва ли не большим образом, чем Северная Корея. Китайский и российский главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию и согласились с общей позицией: и КНДР, и США должны сбросить обороты в своей воинственной риторике, которая подхлестывает градус конфликта.

В общем, все осознали, насколько зашли далеко во взаимных угрозах и пытаются потушить едва не вспыхнувший пожар, причем, как уже было сказано, насмешливую сдержанность проявил первым Ким Чен Ын, набирая и в этой ситуации дополнительные пиар-баллы как разумный и дальновидный лидер, которому приходится иметь дело с агрессивными и безответственными американцами. Но говорить, что все риски сняты, еще очень рано.

Сейчас Пхеньян ожидает от Вашингтона ответного шага навстречу. Им могла бы стать отмена совместных с Южной Кореей масштабных десятидневных учений, которые чрезвычайно беспокоят и раздражают Северную Корею. Пойдет ли Трамп на такую серьезную уступку? Как бы то ни было, Ким Чен Ын доказал себе и другим, что неуступчивость в отношениях в противником, в тысячи раз сильнее себя, порой приносит свои результаты, особенно если слабый готов по-настоящему рисковать, а сильный нет. Как бы этот пример не оказался заразительным для других.

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