Прочитала вчера статью Джейхуна Наджафова в haqqin.az «Понаехали тут арабы!» и вспомнилась мне одна история.

…Где-то месяцев шесть-семь тому назад позвонил ко мне знакомый и попросил о встрече. Зная, что этот человек обременен массой личных проблем, была уверена, что речь при встрече пойдет об одной из них. Каково же было мое удивление, когда знакомый начал меня дотошно расспрашивать, что я думаю о нашествии граждан арабской национальности в Азербайджан и куда смотрит наше правительство.

Не добившись от меня внятного (или, скорее, устраивавшего его) ответа, он начал всерьез стращать меня наличием международного сионистского заговора против нашей страны с целью полной потери Азербайджаном своей национальной и культурной идентичности (?!). Я, правда, так и не поняла, зачем идеологам дружественного нам Израиля (где, как пел Высоцкий, на четверть бывший наш народ) делать из Азербайджана еще одну арабскую страну и какая им от этого выгода. Затем в ход пошли страшилки об усилении потенциальной угрозы терактов, о тотальной скупке недвижимости в Баку и регионах и прочее и тому подобное. Все это со ссылкой на некие влиятельные стратегические центры за рубежом, на конспирологические теории и др. В общем, послушаешь этого интеллектуала, так впору караул кричать и вновь выставлять на наших границах железный занавес…

Вернувшись домой после этого странного разговора, я связалась с высокопоставленным функционером из сферы туризма и спросила у него, располагает ли он статистикой о количестве приехавших в 2016 году в Азербайджан граждан арабской национальности и о том, сколько людей из этой категории посетило страну в качестве туристов, а сколько - с деловыми и коммерческими целями. И есть ли среди них те, кто попросился на ПМЖ или обратился к властям с просьбой предоставить ему статус беженца. Выяснилось, что в течение прошлого года нас посетило около 200 тысяч жителей Ближнего и Среднего Востока (это, кстати, мизер по сравнению с той же Грузией), из них 95 процентов – это вполне добропорядочные туристы с семьями, которые приезжают на короткий срок. Остальные несколько процентов – это бизнесмены или представители научной и культурологической элиты, посещающие наши форумы, выставки и прочие международные мероприятия. Статуса беженцев наша страна иностранным гражданам, как правило, не предоставляет по той причине, что у нас самих их целый миллион. Поток туристов тщательно отслеживается и контролируется, в том числе «бойцами невидимого фронта», так что причин для беспокойства нет.

…Я бы забыла об этом разговоре, если бы страсти по поводу «понаехавших» арабов не разгорелись в наших социальных сетях с новой силой. Дело дошло до того, что солидные сайты вроде haqqin.az вынуждены посвящать этой теме целые статьи и объяснять своим читателям, что страшилки, которыми они обмениваются друг с другом в сетях и на мобильных телефонах, не имеют под собой никаких оснований.

Не собираюсь никого разубеждать, просто хочу поделиться некоторыми мыслями «в тему».

Во-первых, мне кажется, что большинство протестующих против наплыва арабов на самом деле блефуют. По большому счету им сей факт, пардон, «по барабану». Многим вообще импонирует, что далеко не самые бедные жители Египта, Пакистана и даже Арабских эмиратов заинтересовались нашей страной. Однако же, подчиняясь инстинкту сетевой (не хочу употреблять слово «стадной») солидарности, предпочитают фрондировать своей арабофобией. Не понимая при этом, что наносят ущерб имиджу собственной нации, прославившейся далеко за пределами региона именно своей толерантностью.

Во-вторых, в модном сегодня слогане «арабы понаехали!» ощущается плохо скрытое чувство национального чванства. Впервые ведь «понаехали!» говорят не о нас (в Москве, Петербурге, Свердловске, Киеве, перечень городов постсоветского пространства можно продолжить), азербайджанцах, а мы «о них». Некоторым ура-патриотам приятно ощущать себя представителем супер-крутой и супер-популярной страны, особенно в разговоре с бывшими соотечественниками за рубежом: а к нам, понимаешь ли, «понаехали», повернуться негде! (читай: мы тоже не лыком шиты).

И арабы тут совершенно не при чем. Если бы «понаехали» китайцы или индусы, фронда из социальных сетей говорила бы, что «понаехали желтолицые». Главное, есть на кого излить свое раздражение, свое недовольство чем бы то ни было, есть на кого свалить собственную лень и нерадивость.

Поясню на примере, о чем идет речь. На днях я вместе с братом и его женой, жителями Первопрестольной, возвращалась с Габалинского музыкального фестиваля. Настроение было хорошее, москвичам все понравилось, уровень обслуживания в габалинских гостиницах и спа-отелях впечатлил. Захотелось усилить впечатление. Остановились попить самоварного чаю в придорожном кафе «Ширван» на выезде из Шемахи с гордой надписью «ВИП». Полагая, что в ВИПе туалеты, извиняюсь, будут чистые, провела гостей помыть руки. Они вылетели оттуда как ошпаренные. Когда я зашла вслед за ними, то поняла почему. Картина моему взору представилась безрадостная.

Пристроив гостей в беседке, окруженной обшарпанными стенами (неужели нельзя было побелить их в преддверии летнего сезона?), я направилась на поиски хозяина. Он восседал за столиком во дворе своего «вип»-заведения. На мой резонный вопрос, почему у него в кафе туалеты и раковины грязные, сей достопочтенный буржуа ответил: «Это во всем арабы виноваты!» Хотя, замечу, ни одного араба в окружности, по меньшей мере, пяти километров не просматривалось. Ну и что вы противопоставите этой убийственной логике? Вот оштрафовать бы этого «вип»овца на круглую сумму за антисанитарию, тогда, может, другим бы неповадно было.

А то, понимаешь, «арабы виноваты»! Я эту отговорку во время путешествия по западному региону не раз слышала: грязно в кафе – арабы виноваты, сломан бачок в унитазе, капает душ – арабы виноваты и т.д. Они, конечно, тоже не самая чистоплотная нация на свете, но это ведь как себя с ними поведешь. Мне довелось несколько лет возить больного супруга на радоновые ванны в Чехию, что близ Карловых Вар. Большую половину старинного отеля «Радиум палас» занимали арабы. Причем с каждым годом их число росло в геометрической прогрессии. И что? Вели они себя тише воды-ниже травы, вокруг себя не плевались и огрызки под стол не бросали (может, потому что, в отличие от нас, у них там урны на каждом шагу и чистота стерильная). А благодарные за наплыв арабских туристов чехи создали для них в этой гостинице все условия: халяльная еда, отдельный зал ресторана, молельная комната. И никакого недовольства, никаких разговоров типа «понаехали тут!»

Между прочим, некоторые наши расторопные метрдотели и администраторы наловчились взимать с арабских туристов непомерные суммы. Если с наших за чайный стол берут 20 манатов, то с «бедных» арабов все 50. То же в ресторанах – разные цены для «них» и для нас. Стоимость номеров в провинциальных отелях поползла вверх. Сумма, которую, к примеру, выкладывает арабская семья за одну ночь, проведенную в горном коттедже, меня, честно говоря, поразила: 1900 манатов!

Между прочим, это тоже факты для размышления. Туристов на мякине не проведешь. Они один раз к нам приедут, польстившись на невысокие цены и хороший сервис, а потом, когда поймут, что их «на бабки» разводят, в следующий раз предпочтут более дешевый сервис в той же Грузии. Так что, господа функционеры из Министерства культуры, вам надо эту сферу более серьезно контролировать, не испытывая «головокружения от успехов». И всю эту двойную бухгалтерию на корню пресекать. К нам ведь не только шейхи из Персидского залива на огонек «Формулы-1» заглядывают. Едут и вполне средние семьи, со средним достатком. Едут с открытой душой, доверяя своим братьям-мусульманам. Не будем же этим доверием злоупотреблять!..