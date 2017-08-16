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В Грузии заявили: «Абхазская война была ошибкой» haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Грузинский премьер заявил: «Абхазская война была ошибкой». Хорошо бы если батано Георгий Квирикашвили уточнил при этом, кто совершил эту роковую ошибку. В отличие от него президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая как и премьер по случаю 25-летия, как он выразился «грузино-абхазской трагедии» однозначно обвинил во всем, как догадался наверное, читатель, Россию.

При этом президент был полон оптимизма, пообещав своим соотечественникам, что «в скором времени грузины, абхазы и осетины смогут построить «совместное демократическое и мирное государство».

В порядке информации, напоминаю, что грузино-абхазская война, отмечаемая в эти дни в Грузии началась в середине августа 1992 года и завершилась 30 сентября 1993 года. В ходе войны с обеих сторон погибло около 20 тысяч человек, а также более 300 тысяч предпочли покинуть страну. При том, что численность населения Абхазии составляла на тот момент около 240 тысяч человек, из коих абхазами значилось около половины. Широко известно - в гражданских войнах победителей не бывает. В Грузии она завершилась тем, что в сентябре 2008 года, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси по случаю 25-летия гражданской войны много было сказано о поисках пути мирного урегулирования национальной проблемы. Президент Г. Маргвелашвили на сей счет высказался следующим образом: «Мы намерены это сделать путём переговоров и примирения».

Для начала мирного процесса по общеправительственному грузинскому мнению Россия «должна отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, но она на это не идёт». В связи с этим прозвучало мнение, что между конфликтующими сторонами «не должна стоять третья сила, это вредит и грузинам, и абхазам» (Премьер-министр Г. Квирикашвили). Непонятно только относится ли это и к США или только к России. В этой связи интерес представляют соображения политолога Арно Хидирбегишвили, высказанные haqqin.az«Не Россия должна отозвать своё признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а абхазы и осетины должны захотеть изменить сегодняшний статус-кво Абхазии и Южной Осетии. Я убежден, что это возможно только при условии отказа от так называемого безальтернативного евроатлантического курса Грузии. Засим  должна последовать её интеграция в евразийское экономическое пространство, в котором абхазы и осетины де-факто уже находятся. С надеждой на примирение грузин с абхазами и осетинами Российская Федерация уже 8 лет не аннексирует Абхазию и Южную Осетию, не присоединяет их к своей территории, несмотря на многократные просьбы части проживающего там населения». Так считает политолог и потому, как с ним никто не спорит, не один только он.

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