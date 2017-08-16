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Керимли и Гамбар заработали полмиллиона на фиктивных справках комментарий Генпрокуратуры

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

Следствие по уголовному делу о фальшивых документах, выданных оппозиционными партиями для получения вида на жительство за рубежом, продолжается. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Э.Султанов предлагает всем пострадавшим от действий такого рода обратиться в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры. 

По данному делу в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры уже дали показания  оппозиционные деятели из ПНФА - Али Керимли, Гезяль Байрамлы и Сакиф Гурбанов, а также глава «Мусават» Ариф Гаджилы и руководитель Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

Тем временем, по утверждению азербайджанского журналиста-расследователя и политического мигранта Яфеза Акремоглу, который сам прошел через лагеря беженцев в Германии, такие схемы отправки беженцев из Азербайджана в Европу приобрели массовый характер.

А проживающий в Швейцарии и представляющийся политэмигрантом журналист Эльбей Гасанлы на своей странице в Facebook написал, что на миграционной афере руководители партии заработали около полумиллиона манатов. Он утверждает, что партийцы «Мусават» под руководством Арифа Гаджилы за последние шесть месяцев выдали 483 гражданам Азербайджана справки о членстве в своей партии.

«Вот уже несколько лет руководство партии «Мусават», а конкретно Ариф Гаджилы, Гюльага Асланлы, Разим Амирасланлы, Сахавет Солтанлы, Рафик Исмайыл и другие делают бизнес на продаже фиктивных удостоверений  «Мусават» желающим эмигрировать за рубеж», - называет Гасанлы конкретные имена и делает вывод, что если в среднем фиктивная справка стоит около тысячи манатов, то прибыль от реализации фальшивых удостоверений только за полгода оценивается в полмиллиона манатов.

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