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Латвия заявляет: «Агдам» - наш! продолжение темы

Автор: Отдел социума 

Помимо публикации, посвященной странной судьбе любимого в советской стране азербайджанского портвейна «Агдам», haqqin.az направил выпускающей ныне этот напиток под своим брендом латвийской компании Latvijas balzams письмо с просьбой прояснить ситуацию с присвоением чужой торговой марки.

"Агдам" азербайджанский

И входящая в холдинг Amber Beverage Group - Latvijas balzams ответила, причем весьма категорично: «Портвейн «Agdams» является продуктом латвийских технологов» (?!).

Менеджер по коммуникациям Latvijas balzams Дана Хасана даже уточнила, что вино с таким названием было очень популярно в советское время, и производили его на многих винзаводах, в том числе и в Латвии, однако рецептура на каждом предприятии имела свои отличия.

«Agdams» - крепленое вино, которое мы производим по рецептуре, созданной нашими технологами. В производстве используем испанский виноматериал. Вино это продается на территории Латвии, и уже который год входит в десятку самых продаваемых алкогольных напитков в стране. Так что вино «Agdams» - это наша рецептура», - с неподдающейся объяснению логикой утверждает госпожа Хасана.

Но вот Тариель Панахов, директор НИИ виноградарства и виноделия Азербайджана, где более полувека назад разработали оригинальную рецептуру вкусного, но недорогого напитка, с этим не согласен.

«Рецепт крепленого вина «Агдам» был разработан и зарегистрирован азербайджанскими технологами. Этот напиток поступил в торговую сеть СССР еще в 1947 году. Производился «Агдам» только в Азербайджанской ССР. Ни в какой другой республике СССР, а уж тем более в Латвии, где виноградников никогда не было, его не выпускали», - уверяет азербайджанский винодел.

Латыши, безусловно, могут производить любой напиток. Скажем, возьмут и будут выпускать коньяк Hennesy. Однако такие юридические понятия, как авторское право, регистрация товарного знака и др., никто пока не отменял, как и ответственность за присвоение чужой собственности, отметил Т.Панахов.

Как утверждают азербайджанские специалисты, по всем показателям выпускаемый в Латвии «Agdams» является точной копией азербайджанского «Агдама» советского розлива – те же 19 градусов крепости и 8% содержания сахара.

Ну а если латвийские виноделы все же придумали свой рецепт оригинального  портвейна, то с какой стати они дали ему название провинциального азербайджанского города? Чем наш Агдам так приглянулся латышам?

Между тем латвийский сайт pribalt.info разместил примечательные факты о знаменитом азербайджанском вине. Оказывается, в советское время привозной «Агдам» составлял мощную конкуренцию латвийским алкогольным напиткам. А вообще право именоваться портвейном застолбили за собой португальцы, поэтому нынешним производителям вин этого сорта остается эксплуатировать разве что советские названия.

Так что же помешало нашим виноделам выйти на рынок Латвии со своим легендарным брендом портвейна, который так успешно эксплуатируют в своих коммерческих интересах латыши? Кстати, на рынке этой страны в широком ассортименте представлены армянские, грузинские и молдавские спиртные напитки, и нет ни одной марки азербайджанской винной продукции… 

Поразмыслив, редакция haqqin.az решила предложить азербайджанским виноделам в срочном порядке наладить выпуск не менее знаменитого, чем «Агдам», «Рижского бальзама». Рецептуру латышские специалисты, правда, много лет держат в секрете, но экспертам наверняка не составит особого труда выяснить его составляющие. Ну а назвать напиток можно так же незатейливо, как латыши поступили с «Агдамом» - скажем, Riqa balzamı.

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Латвия заявляет: «Агдам» - наш! продолжение темы
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