Каспийская флотилия поднята по тревоге

В рамках проведения командно-штабной тренировки управление, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по проверке своей боевой готовности, передает Интерфакс заявление начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева.

"К тренировке привлечено около 1500 военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники. В частности, береговые воинские части Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач", - отметил Астафьев.

Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия, а также провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Кроме того, в ходе проверки боеготовности проверяются и отрабатываются вопросы взаимодействия между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей, сообщил Астафьев.