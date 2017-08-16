Подписаться на уведомления
 

Каспийская флотилия поднята по тревоге

 

В рамках проведения командно-штабной тренировки управление, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по проверке своей боевой готовности, передает Интерфакс заявление начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева.

"К тренировке привлечено около 1500 военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники. В частности, береговые воинские части Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач", - отметил Астафьев.

Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия, а также провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Кроме того, в ходе проверки боеготовности проверяются и отрабатываются вопросы взаимодействия между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей, сообщил Астафьев.

2130 просмотров


Старости
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
17 Авг 32° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9972 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Улюкаев обвинил Сечина в провоцировании взятки
NIKOIL | Bank ищет специалиста отдела маркетинга
Расстрелявший своего компаньона азербайджанец сдался полиции
«Карабах» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов «Сухой» матч дома – залог успеха
Министр экономики Тайваня ушел в отставку после блэкаута
В Агдаше убили сына чиновника
Иран показал российские ПВО в Сирии
В Баку скончалась судья
Цены на нефть растут: Brent - выше $51
Индийская семья сожгла родственницу за колдовство
Главу муниципалитета наказали за нечистоплотность
Совместные военные учения США и Египта Впервые с 2009 года
Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter
Азербайджанские позиции вновь под обстрелом
Тяжелая авария в Ленкорани: двое погибли, пятеро ранены фото
Каспийская флотилия поднята по тревоге
Латвия заявляет: «Агдам» - наш! продолжение темы
Керимли и Гамбар заработали полмиллиона на фиктивных справках комментарий Генпрокуратуры
В Грузии заявили: «Абхазская война была ошибкой» haqqin.az из Тбилиси
О нашествии граждан арабской национальности в Азербайджан нам пишет Эльмира Ахундова
Ын испытывает терпение Трампа наш комментарий
Ирану не позволят иметь ядерное оружие Заявление постпреда США
В Египте нашли новое захоронение с древними гробницами
Хакеры атаковали парламент Шотландии
Госдеп о поставках украинских ракетных двигателей Северной Корее
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться