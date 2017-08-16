В Ленкорани на трассе Алят - Астара у города Лиман произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ 2107» и Mercedes погибли два человека и еще пятеро доставлены в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу Ленкорани.

Аварию спровоцировала корова, неожиданно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Mercedes, не справившись с управлением, сбил насмерть животное, после чего врезался в «семерку».

Личности погибших выясняются. Пострадавшие – Сулейманов Рустам (водитель Mercedes), Гусейнова Солмаз, Микаилова Ирада, Ализаде Эльмеддин и Алимирзазаде Махир.