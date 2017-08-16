Азербайджанские позиции вновь под обстрелом

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 115 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Минобороны.
С позиций, расположенных в Ноемберянском и Красносельском районах Армении, обстрелу подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабейском районах.
Подразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.