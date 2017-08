Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

Запись экс-президента США Барака Обамы после беспорядков в городе Шарлотсвилл стала самой популярной в истории Twitter. Об этом сообщает сайт favstar.fm, отслеживающий активность пользователей.

Обама в трех твитах процитировал южноафриканского политика Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить и любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность».

Первая часть записи набрала более 2,73 млн лайков.

До этого самой популярной записью в Twitter была запись певицы Арианы Гранде, сделанная после теракта 22 мая в Манчестере. Она набрала 2,72 млн лайков,

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.