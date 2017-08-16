США в этом году впервые за последние восемь лет проведут совместные с Египтом военные учения "Яркая звезда" (Bright Star). Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, в учениях, которые традиционно проходили раз в два года, в этот раз будет задействовано относительно небольшое число военнослужащих США - около 200 человек.

В 2011 году учения "Яркая звезда" было решено не проводить из-за политической нестабильности в Египте, вызванной отстранением от власти Хосни Мубарака.

В 2013 году занимавший в то время пост президента США Барак Обама заявил, что Вашингтон принял решение отменить учения ввиду эскалации насилия в Египте и нарушения прав и свобод граждан после произошедшего в арабской республике военного переворота.

С тех пор маневры и не проводились.