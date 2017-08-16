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Главу муниципалитета наказали за нечистоплотность

 

Председатель муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Натиг Таиров в административном порядке оштрафован на 2500 манатов за невывоз и сжигание мусора, говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.

Житель города Сумгаит пожаловался на «горячую линию» Минэкологии в связи со скоплением бытовых отходов на территории поселка Сарай в Абшеронском районе.

Жалоба была на месте рассмотрена сотрудниками местных структур министерства.

В ходе разбирательства был установлен факт скопления и сжигания бытовых и производственных отходов на территории поселка Сарай - 17-м километре автомагистрали Баку - Губа.

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