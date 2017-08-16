В Агдаше убили сына чиновника

В Агдашском районе убит сын председателя сельского муниципалитета. Информацию haqqin.az подтвердили в прокуратуре района.
Согласно информации, инцидент произошел в селе Гарибли. Житель села Джабир Савханов в ходе драки нанес ножевые ранения Сахибу Гасанову.
Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
Погибший приходился сыном главе муниципалитета села Нематабад Барису Гасанову. Причины убийства пока неизвестны. Следствие по делу продолжается.