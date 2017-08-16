Подписаться на уведомления
 

В Агдаше убили сына чиновника

Автор: Отдел информации 

В Агдашском районе убит сын председателя сельского муниципалитета. Информацию haqqin.az подтвердили в прокуратуре района.

Согласно информации, инцидент произошел в селе Гарибли. Житель села Джабир Савханов в ходе драки нанес ножевые ранения Сахибу Гасанову.

Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Погибший приходился сыном главе муниципалитета села Нематабад Барису Гасанову. Причины убийства пока неизвестны. Следствие по делу продолжается.

1179 просмотров


Старости
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
17 Авг 32° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9972 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Улюкаев обвинил Сечина в провоцировании взятки
NIKOIL | Bank ищет специалиста отдела маркетинга
Расстрелявший своего компаньона азербайджанец сдался полиции
«Карабах» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов «Сухой» матч дома – залог успеха
Министр экономики Тайваня ушел в отставку после блэкаута
В Агдаше убили сына чиновника
Иран показал российские ПВО в Сирии
В Баку скончалась судья
Цены на нефть растут: Brent - выше $51
Индийская семья сожгла родственницу за колдовство
Главу муниципалитета наказали за нечистоплотность
Совместные военные учения США и Египта Впервые с 2009 года
Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter
Азербайджанские позиции вновь под обстрелом
Тяжелая авария в Ленкорани: двое погибли, пятеро ранены фото
Каспийская флотилия поднята по тревоге
Латвия заявляет: «Агдам» - наш! продолжение темы
Керимли и Гамбар заработали полмиллиона на фиктивных справках комментарий Генпрокуратуры
В Грузии заявили: «Абхазская война была ошибкой» haqqin.az из Тбилиси
О нашествии граждан арабской национальности в Азербайджан нам пишет Эльмира Ахундова
Ын испытывает терпение Трампа наш комментарий
Ирану не позволят иметь ядерное оружие Заявление постпреда США
В Египте нашли новое захоронение с древними гробницами
Хакеры атаковали парламент Шотландии
Госдеп о поставках украинских ракетных двигателей Северной Корее
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться