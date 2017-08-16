Министр экономики Тайваня ушел в отставку после блэкаута

Министр экономики Тайваня Ли Шигуан ушел в отставку. Об этом сообщает Taipei Times.

Причиной стал тотальный блэкаут, оставивший без электричества около 6,7 миллиона человек из 13-миллионного населения острова. В результате в течение трех часов люди просидели без света. Восстановить подачу энергии удалось лишь к девяти часам вечера.

ЧП произошло из-за неожиданного отключения подачи сжиженного газа, в результате чего прекратили работу все шесть генераторов подающей станции. По предварительным данным, случилось это по вине одного из станционных сотрудников. Последний раз подобный эксцесс имел здесь место в 2002 году.

Сейчас энергия поставляется в штатном режиме.