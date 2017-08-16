«Карабах» умеет удерживать в еврокубках добытое дома «сухое» преимущество.

Как и во вчерашнем матче с «Копенгагеном», в Лиге Европы сезона 2013/14 агдамцы дома обыграли шведский «Гефле» со счетом 1:0. В выездной встрече в Швеции команда Гурбана Гурбанова выиграла 2:0 и прошла дальше.

Вообще, если «Карабах» не пропускает в первой игре в родных стенах, то в ответной встрече неизменно добивается выхода в следующий раунд. В шести случаях команда, сыграв с нулевым счетом в домашнем матче, успешно затем выступала в гостевых играх. Помимо игр с «Гефле», это также матчи с голландским «Твенте» (0:0; 1:1), черногорским «Рударом» (0:0; 1:0), люксембургским «Дюделанжем» (2:0; 1:1), грузинской «Самтредиа» (5:0; 1:0) и молдавским «Шерифом» (0:0; 2:1).

Удастся ли продолжить удачную серию в Копенгагене, мы узнаем 23 августа.