Расстрелявший своего компаньона азербайджанец сдался полиции

Житель села Ушаки Тосненского района, застреливший партнера по бизнесу, сдался полиции в Петербурге.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», 15 августа днем в 21 отделе полиции Калининского района была оформлена явка с повинной 37-летнего уроженца Азербайджана.

По словам Эльчина И., 24 июля к его дому на проспекте Кирова подъехали «Газель» с заказанным ранее бетонным раствором и автомобиль Toyota LandCruiser с четырьмя пассажирами.

Якобы пассажиры стали требовать больше денег за раствор, чем было оговорено ранее, и конфликт перерос в драку. Тогда подозреваемый взял в доме охотничий «Винчестер», и в целях самообороны и зашиты семьи произвел три выстрела – два в воздух и третий на поражение в «неизвестного мужчину» кавказской внешности.

После убийства подозреваемый убежал в лес, и с тех пор находился в розыске.