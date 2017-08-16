NIKOIL | Bank ищет специалиста отдела маркетинга

NIKOIL | Bank объявил о вакансии на должность специалиста отдела маркетинга.
Обязанности:
- Управления и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;
- Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;
- Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;
- Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;
- Организации процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;
- Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;
- Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;
- Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;
- Подготовка медиа контента и медийной рекламы;
- Подготовка цифрового медиа плана по продвижение банковских услуг в соц. сетях;
- Координация проектов социальной ответственности банка;
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов)
- Креативное и аналитическое мышление.
- Умение вести переговоры;
- Опыт работы в Digital marketing
- Знание в области Social Media Marketing
- Знание офисных программ.
- Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов)
Отправляйте CV с пометкой Специалист отдела маркетинга на электронный адрес: [email protected]
Срок: 31.08.2017