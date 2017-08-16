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NIKOIL | Bank ищет специалиста отдела маркетинга

 

NIKOIL | Bank  объявил о вакансии на должность специалиста отдела маркетинга.

Обязанности:

  • Управления и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;
  • Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;
  • Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;
  • Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;
  • Организации процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;
  • Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;
  • Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;
  • Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;
  • Подготовка медиа контента и медийной рекламы;
  • Подготовка цифрового медиа плана по продвижение банковских услуг в соц. сетях;
  • Координация проектов социальной ответственности банка;

Требования:

  • Высшее образование
  • Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов)
  • Креативное и аналитическое мышление.
  • Умение вести переговоры;
  • Опыт работы в Digital marketing
  • Знание в области Social Media Marketing
  • Знание офисных программ.
  • Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов)

Отправляйте CV с пометкой Специалист отдела маркетинга на электронный адрес: [email protected]

Срок: 31.08.2017

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