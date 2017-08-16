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Улюкаев обвинил Сечина в провоцировании взятки

 

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провоцировании взятки, передает корреспондент Дождя.

По словам Улюкаева, 15 ноября 2016 года Сечин сам позвонил ему и пригласил в офис «Роснефти» под предлогом обсуждения деятельности компании, где министра задержали.

Улюкаев заявил, что дача ему взятки была «спланирована ФСБ». Доказательства этого бывший министр намерен представить после того, как это сделает сторона обвинения.

Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года в офисе «Роснефти». По словам правоохранителей, во время задержания он брал взятку в размере двух миллионов рублей, которую, по версии следствия, обманами вымогал у «Роснефти» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития на сделку по продаже «Башнефти». Сам Улюкаев свою вину отрицает, а обвинения в своей адрес называет «абсурдом».

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Улюкаев обвинил Сечина в провоцировании взятки
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