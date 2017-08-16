Обыски в агентстве Turan

Работники Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов проводят комплексную проверку документации ИА Turan.

Между тем адвокат Фуад Агаев на своей странице в соцсети Facebook написал о том, что в офисе агентства проходят полномасштабные обыски.

Как сообщили haqqin.az в ИА "Туран", рано утром рабоники министерства пришли в офис Turan и потребовали представить им бухгалтерские документы агенттства.

Отметим, что Департамент предварительного расследования налоговых преступлений 7 августа 2017 года возбудил уголовное дело и начал предварительное следствие в отношении Turan. Одновременно - 8 августа - этот же департамент начал выездную налоговую проверку деятельности агентства.