Российский боевик-игиловец отказывается от экстрадиции на родину

Осужденный в Турции на шесть лет заключения по обвинению в терроризме россиянин Ренат Бакиев возражает против его передачи в РФ для отбывания наказания, сообщил Интерфаксу информированный источник.

"Между Россией и Турцией существует договор о взаимной выдаче, в том числе для отбывания наказания на родине, однако для начала этой процедуры необходимо согласие осужденного. Бакиев такого согласия не давал и с соответствующим заявлением не обращался", - сказал собеседник агентства в среду.

Он напомнил, что уполномоченным ведомством РФ по экстрадициям осужденных является Минюст.