Подписаться на уведомления
 

Азербайджанские таможенники изъяли миллионы рублей фото

Автор: Отдел информации 

Азербайджанские таможенники конфисковали у гражданина Азербайджана миллионы публей.

Как говорится в сообщении Госкомтаможни, поступившем в haqqin.az, в ходе произведенной на азербайджано-грузинской границе (КПП "Сыныг Керпю") проверки автомобиля “Volkswagen”  (госномер: 05 BF 398), управлявшегося гражданином Азербайджана Алескеровым Сакитом Вилает оглы, было обнаружено 3 540 000 российских рублей (59000 долларов США). 

Отмечается, что С. Алескеров всячески препятствовал досмотру его автомобиля.

По факту ведется расследование.

1081 просмотров


Старости
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
17 Авг 32° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9972 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

В Украине азербайджанца задержали при покупке крупной партии оружия
Террорист Петросян отказывается признавать вину
В Баку задержан грабитель
Мельбурн признан самым комфортным городом Данные рейтинга
В Лос-Анджелесе обезвредили армянскую мафию 12 арестованных
В Агстафе обнаружен схрон оружия
Иран вооружает Асада и «Хизбаллу» новейшими ракетами Под прикрытием России
Синоптики обещают дождь
Турция вручила Германии ноту из-за «имама»
В Кедабеке зарезали 14-летнего подростка
Боец ММА скончался после нокаута
Межбанк предлагает пограничникам выгодные кредиты
Путин впервые появился на публике после недельного отсутствия
США разместили ЗРК Patriot в Южной Корее
Сильный пожар в Саудовской Аравии фото; видео
Республиканский стадион утонул в мусоре После матча «Карабаха»
Азербайджанские таможенники изъяли миллионы рублей фото
Российский боевик-игиловец отказывается от экстрадиции на родину
Обыски в агентстве Turan
Улюкаев обвинил Сечина в провоцировании взятки
NIKOIL | Bank ищет специалиста отдела маркетинга
Расстрелявший своего компаньона азербайджанец сдался полиции
«Карабах» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов «Сухой» матч дома – залог успеха
Министр экономики Тайваня ушел в отставку после блэкаута
В Агдаше убили сына чиновника
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться