Азербайджанские таможенники конфисковали у гражданина Азербайджана миллионы публей.

Как говорится в сообщении Госкомтаможни, поступившем в haqqin.az, в ходе произведенной на азербайджано-грузинской границе (КПП "Сыныг Керпю") проверки автомобиля “Volkswagen” (госномер: 05 BF 398), управлявшегося гражданином Азербайджана Алескеровым Сакитом Вилает оглы, было обнаружено 3 540 000 российских рублей (59000 долларов США).

Отмечается, что С. Алескеров всячески препятствовал досмотру его автомобиля.

По факту ведется расследование.