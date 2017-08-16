Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии. В результате повреждения получили четыре здания, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службу гражданской обороны.

По информации, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов. В результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.

Пользователи соцсетей разместили фотографии, на которых видны охваченные сильным пламенем здания.

Причина возникновения огня и объем нанесенного им ущерба пока не установлены.

Историческая часть Джидды была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.