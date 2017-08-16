Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии. В результате повреждения получили четыре здания, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службу гражданской обороны.
По информации, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов. В результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.
Пользователи соцсетей разместили фотографии, на которых видны охваченные сильным пламенем здания.
Причина возникновения огня и объем нанесенного им ущерба пока не установлены.
Историческая часть Джидды была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.
عاجل | معلومات أولية..#حريق_المنطقة_التاريخية في 3 مبان ويعمل الدفاع المدني على إخلاء المنطقة المحيطة بالحريق لسلامة السكان. #الإخبارية pic.twitter.com/yKNxtgfDQp— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 15 августа 2017 г.