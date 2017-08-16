США разместили ЗРК Patriot в Южной Корее

США разместили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, сообщил в среду южнокорейский телеканал KBS.

По его данным, 35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот" для обучения местных военнослужащих пользованию ею. Проведены были соответствующие испытания новых комплексов, на усовершенствование которых ушло восемь месяцев.

В бригаде, как отмечает KBS, уже имеются 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3, размещенных в Осане, Сувоне, Кунсане и Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации комплексов получены были на этот раз.

Комплекс PAC-2 заряжается четырьмя, а PAC-3 - шестнадцатью ракетами, сообщает телеканал.