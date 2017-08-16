Путин впервые появился на публике после недельного отсутствия

Президент России Владимир Путин впервые появился на публике после недельного перерыва, сообщает телеканал «Дождь».

Он проводит совещание с министрами и губернатором в своей резиденции в городе Пионерский в Калининградской области.

Заседание должно было начаться в 9:00. Как сообщает телеканал, Путин редко проводит встречи в такое раннее время.

В.Путин с 9 августа не появлялся на публике. Накануне телеканал «Дождь» со ссылкой людей, знакомых с графиком главы России, сообщил, что официально об отпуске президента не объявляли, однако его отказ от публичных встреч был запланирован.

С 9 августа сайт Кремля регулярно публикует сообщения о встречах Путина с высокопоставленными чиновниками, доступа на которые, однако, журналисты не имеют.