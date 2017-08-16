Межбанк предлагает пограничникам выгодные кредиты

Международный банк Азербайджана запускает льготную кампанию, приуроченную к отмечаемому 18 августа «Дню Пограничных войск».

В рамках кампании военнослужащие и сотрудники пограничной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить кредит на льготных условиях. Кампания проводится с 16 августа по 25 августа.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов;

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев;

Годовая процентная ставка – со скидкой 2% / начиная с 25%;

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредитов БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения без посещения банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.