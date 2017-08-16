Боец ММА скончался после нокаута

Американский боец смешанных единоборств, выступавший в полусреднем весе, Рондел Кларк скончался в больнице спустя трое суток после перенесенного им нокаута. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную прокуратуру.

В ночь на воскресенье 26-летний Кларк — бывший футболист — провел свой второй бой в качестве бойца ММА. Он проиграл техническим нокаутом ближе к концу третьего раунда и был доставлен в одну из больниц Бостона.

Первоначально сообщалось, что жизнь спортсмена вне опасности, однако постепенно его состояние ухудшалось и в результате он скончался, так и не придя в сознание.

Точные причины смерти Кларка пока не установлены.