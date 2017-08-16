Турция вручила Германии ноту из-за «имама»

Турция вручила Германии ноту протеста по делу о сбежавшем «имаме путча» Адиля Оксюза. Турция потребовала провести тщательное расследование и, если обнаружится, что террорист находится на территории Германии, немзамедлительно выдать его турецким правоохранительным органам, сообщает Haberturk.

Недавно появились сообщения о том, что «имам путча», который координировал действия мятежных турецких военных и штаба Фетхуллаха Гюлена, был обнаружен в Германии. Сразу после этого Турция нарастила дипломатические усилия по его экстрадиции.

В ноте, направленной МИД Германии, было указано, что Оксюз был замечен в различных городах Германии. В документе отмечалось, что в случае, если немецкой стороне известно местонахождение данного лица, та обязана немедленно выдать его Турции.

Ранее МИД Германии заявила, что не располагает информацией о нахождении Оксюза на территории страны. Однако заявление это не удовлетворило турецкую сторону, которая утверждает, что «имам» замечен был, в частности, во Франкфурте и Ульме. Также турецкие источники сообщают, что Оксюз получил вид на жительство в Баден-Вюртемберге.