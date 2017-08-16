Синоптики обещают дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в ряде мест на Абшероне пройдут дожди. Задует северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 24°, днем - 29 - 34°. В Баку ночью будет 21 - 23°, днем - 30 - 32° тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршагов, Нардаран и, Бильгя составит 24 - 25°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелян – 25 - 26°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 26 - 27° тепла.