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Иран вооружает Асада и «Хизбаллу» новейшими ракетами Под прикрытием России

 

Второй канал израильского телевидения сообщил, что на северо-западе Сирии иранцы строят завод по производству баллистических ракет малой дальности. В подтверждение этой информации были представлены соответствующие спутниковые фотографии.

Согласно указанному источнику, завод строится в районе приморского города Баниас. Это в нескольких десятках километров к северу от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и чуть южнее авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400. Таким образом строящийся завод  защищен от потенциальных израильских авиаударов российскими средствами противовоздушной обороны.

Вывод о том, что речь идет о строительстве именно ракетного завода по иранским стандартам и технологиям, был сделан на основе экспертной оценки снимков соответствующих объектов на территории Сирии и Ирана. По мнению специалистов, строится завод для производства ракет Fateh 110, дальность которых составляет около 300 км.

Очевидно, что эти ракеты могут быть предназначены как для армии Башара Асада, так и для ливанской "Хизбаллы", являющейся союзником Ирана в Сирии.

В Тегеране и Дамаске эту информацию не комментируют. В российских СМИ сведения о строящемся заводе были опубликованы со ссылкой на агентство Reuters и израильское телевидение.

Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы производят ракеты и пусковые установки к ним.

"Аль-Джарида" писала, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, ракет противокорабельных и противотанковых, а также бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе ударных БПЛА). В статье утверждалось, что эти вооружения "Хизбалла" испытывала в реальных боевых условиях в Сирии.

Судя по имеющимся данным, военными заводами в Ливане управляют специалисты Министерства обороны Ирана и Корпуса стражей Исламской революции, ливанское же правительство производство это не контролирует и доступа к выпускаемым вооружениям не имеет.

Предполагается, что строительство военных заводов в Ливане стало ответом Ирана на уничтожение израильтянами аналогичных производств в Судане. Авианалеты на суданские заводы, совершенные в 2012 - 2015 годах, остались без ответа. В случае, если ЦАХАЛ проведет подобную же атаку на заводы в Ливане, "Хизбалла" может ответить ракетными ударами по израильской территории, что приведет к новой войне.

По сведениям "Аль-Джариды", на этот раз иранцы предприняли дополнительные меры безопасности, построив военные заводы в Ливане под землей на глубине более 50 метров. Ни на одном из этих заводов нет полного производственного цикла по созданию какого-либо вида оружия, сборка продукции осуществляется на других предприятиях, говорится в публикации.

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