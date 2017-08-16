В Лос-Анджелесе арестовали 12 членов армянской мафии, которых подозревают в незаконной продаже наркосодержащих таблеток через подставные клиники. Среди них 36-летний Минас Матосян, 52-летний Армен Симонян, 66-летний Гриша Сайядян, 50-летний Фред Минссян, 30-летний Хайк Матосян, 27-летняя Анаит Гуюмжян и 45-летняя Сабрина Губерман, пишут американские СМИ.

Среди арестованных один адвокат и семь владельцев клиник-пустышек, через которые на черный рынок попали минимум 2 млн таблеток, включая оксикодон, гидрокодон, викодин и другие опасные наркотики. Почти все арестованные живут в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле и его окрестностях, где с годами сформировалась крупная община выходцев из Армении.

Главарем банды считают Минаса Матосяна по прозвищу Майк Мазерати. Предъявленные обвинения грозят ему лишением свободы сроком до 165 лет. Как предполагает следствие, Матосян нанимал на работу врачей, от имени которых участники сговора выписывали рецепты на приобретение в аптеках оксикодона и других наркосодержищих лекарств, которые затем распространялись через уличных наркоторговцев. Врачи за свой рецепт получали оплату, при этом не занимались врачебной деятельностью. Согласно записям телефонных разговоров, которые вела ФБР, Матосян нанимал врачей в свои клиники, предлагая «сидеть дома и ничего не делать за 20 тыс. долларов в месяц». То есть сами клиники фактически не вели никакой деятельности.

Они периодически закрывались и открывались другие.

При этом, согласно материалам дела, Майк Мазерати торговал и самими врачами, другим подобным клиникам. В перехваченных переговорах говорится о продаже врача за 120 тыс. долларов, а когда клиника отказалась платить за него и предложила Матосяну забрать врача назад, он отказался, потребовал положенные ему деньги и заявил, что «врачи для меня, как нижнее белье, – не беру поношенное».

Кроме того, рецепты выписывались и от имени врачей, которые об этом не подозревали. Преступная группа, как утверждает обвинение, похищала личные данные врачей, которые отказывались работать вместе с ней. На бланках с их фамилиями выписывались рецепты на оксикодон, о чем они не знали.

Юридическую помощь Майку Мазерати оказывал арестованных адвокат Фред Минассян, которого обвиняют в препятствии правосудию. Когда у одного из клиентов клиник Матосяна изъяли партию таблеток викодина, он позвонил Минассяну, который посоветовал дать взятку одному врачу, который соврет, и подтвердит, будто эти таблетки были прописаны законным путем.

Остальные члены банды занимались тем, что торговали чистыми бланками с фамилиями врачей для выписки рецептов и вместе с сообщниками сообщали ложную информацию фармацевтам, которые звонили в их клинки и выясняли подлинность принесенного им рецепта.