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Мельбурн признан самым комфортным городом Данные рейтинга

 

Согласно исследованию The Economist Intelligence Unit (EIU), Мельбурн является самым комфортным для жизни городом в мире. Создатели рейтинга оценивали стабильность, здравоохранение, культуру и окружающую среду, а также уровень образования и инфраструктуру в 140 городах.

По всем упомянутым показателям Мельбурн получил оценку 97,5 из 100 баллов. Второе место заняла Вена с 97,4 балла, третьим стал Ванкувер - 97,3 балла. В топ-10 лучших городов попали Торонто, Калгари, Аделаида, Перт, Окленд, Хельсинки и Гамбург.

Среди основных факторов, негативно влияющих на позиции городов в рейтинге, специалисты называют угрозу терроризма и рост дипломатической напряженности между странами.

Самым неблагоприятным для жизни, по мнению EIU, стал Дамаск, который получил всего 30,2 балла. Помимо этого в десятку худших городов включены Киев, Дуала, Хараре, Карачи, Алжир, Порт-Морсби, Дакка, Триполи и Лагос.

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