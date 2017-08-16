Террорист Петросян отказывается признавать вину

Бизнесмен Арам Петросян частично признал вину по делу о захвате летом 2016 года заложников в московском отделении "Ситибанка", передает РИА Новости.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

"Я не согласен с предъявленными обвинениями, я не террорист. Заложников да, захватил", — сказал Петросян после того, как прокурор огласил обвинительное заключение по делу.

Кроме того, обвиняемый прочитал обращение суду, в котором попросил пригласить в процесс в качестве общественного защитника президента России Владимира Путина.