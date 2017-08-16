В Украине азербайджанца задержали при покупке крупной партии оружия

В Украине 15 августа во время операции в поселке Песочин Харьковского района сотрудники полиции задержали трех мужчин, в том числе и гражданина Азербайджана, которые пытались купить оружие, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинское издание «Городской дозор».

Как заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции, злоумышленники пытались незаконно приобрести 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2 тысячи 750 долларов США. Это оружие члены группировки планировали использовать в своей преступной деятельности.

Работниками полиции задержаны 38-летний житель Харькова, 31-летний житель Дергачевского района и 41-летний гражданин Азербайджана, который живет в Харькове.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины. Решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде ареста.