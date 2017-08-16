В мусорном баке в Риме нашли женские ноги

В мусорном контейнере, находящемся на одной из улиц Рима, обнаружены фрагменты человеческого тела. Речь идет о ногах, предположительно принадлежащих женщине, сообщает The Local в среду, 16 августа.

Останки тела нашла 20-летняя девушка, которая выбрасывала мусор. По словам представителя полиции, ноги были отпилены и брошены в контейнер в ночь на вторник.

Другие части тела пока не обнаружены. Жертву все еще не идентифицировали.

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и анализируют данные о людях, недавно объявленных пропавшими. В ходе расследования был частично установлен номер автомобиля мужчины, которого заметили в ту ночь отходящим от мусорного бака.

The Local пишет, что этот случай напоминает преступление, совершенное в 2011 году: тогда в поле на территории Рима было найдено тело женщины без ног и головы. Найти убийцу так и не удалось, отмечает РИА Новости.