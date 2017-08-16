Учения на Каспии, которые проводит в эти дни Государственная пограничная служба Азербайджана, привлекли внимание военных блогеров. Причиной повышенного интереса экспертов и блогеров к этим учениям стало то, что принимающие участия в учениях многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-17 нанесли удар по условным мишеням противотанковыми ракетами LAHAT (SkyBow) израильского производства, оснащенными лазерной полуактивной системой наведения.

Так, военный блогер Диана Михайлова в «Живом журнале» отмечает, что, согласно репортажам азербайджанского телевидения, транспортно-боевые вертолеты Ми-17 Азербайджана получили на вооружение израильские противотанковые ракеты IAI LAHAT (SkyBow) с лазерной полуактивной системой наведения. Вертолеты несут по две четырезарядные пусковые установки ПТРК LAHAT и электронно-оптическую станцию обнаружения и наведения MOSP-3000D.

Блогер отмечает, что Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком комплекса LAHAT в вертолетном варианте (SkyBow). Напомним, что в октябре 2013 года израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о получении крупного заказа на вертолетный вариант LAHAT от неназванного заказчика. В начале 2014 года IAI сообщила об успешных огневых демонстрационных испытаниях вертолетного варианта LAHAT (установленного на специально модернизированной машине серии Ми-8), в ходе которых было выполнено 8 успешных запусков дальностью до 10 км и высотах полета от 92 до 1830 м как с перемещающегося, так и с зависшего вертолета и при подсветке ракеты как с вертолета, так и от внешнего лазерного целеуказателя.

LAHAT (LAser Homing ATtack missile) — израильская лёгкая противотанковая управляемая ракета, оснащённая полуактивной лазерной головкой самонаведения. Была разработана подразделением MBT Missiles Division фирмы «Израиль Эркрафт Индастриз» (IAI) в 90-х годах. Вертолетный вариант этих ракет впервые был представлен в 2004 году.

По мнению военных экспертов, вертолеты Ми-17, оснащенные ракетами LAHAT, смогут достаточно эффективно бороться с танками на поле боя. Эти ракеты позволяют наносить удар по танкам с воздуха с дальности до 13 километров.

Отметим, что на основании фотографий, предъявленных ГПС, на учениях не были представлены только вертолеты, оснащенные ракетами LAHAT. Сообщается, что боевые стрельбы проведены также с применением управляемых дальнобойных противотанковых ракет израильского же производства Spike NLOS.

Так, сторожевой корабль Tufan открыл огонь по целям на берегу ракетами Spike NLOS.

Spike NLOS (от англ. non-line of sight — стрельба c закрытых позиций) — универсальная израильская ракета семейства Spike. Разработана в Израиле на 80 % концерном «Rafael» совместно с другими компаниями в начале 1990-х годов.

Ракета Spike NLOS является самой крупной и тяжелой в своем семействе. Ее стартовый вес достигает 75 кг, а длина превышает 1,5 м. Подобные габариты и вес позволили оснастить ракету твердотопливным двигателем, способным довести дальность полета до 25 км. Ракеты поставляются в транспортно-пусковых контейнерах прямоугольной формы. Контейнеры устанавливаются на пусковую установку, которая, в свою очередь, может использоваться на различных платформах, то есть с автомобилей, вертолетов и боевых кораблей.

Управляемый боеприпас Spike NLOS может оснащаться боевыми частями различных типов. В зависимости от боевой задачи может использоваться кумулятивная или осколочно-фугасная боеголовка.

Spike NLOS оснащается оригинальной системой наведения, в состав которой входит различное оборудование. Ракета может наводиться на цель как самостоятельно, так и по командам оператора. В последнем случае используется видеосистема, передающая сигнал на операторский пульт. Использованные системы управления и наведения обеспечивают большую гибкость применения ракеты. Так, оператор может находить и захватывать цель после запуска или перенацеливать ракету в полете.

На вооружении Азербайджана состоят несколько модификаций израильских противотанковых ракет. Они активно применялись в ходе четырехдневной войне в апреле 2016 года в Карабахе. Применение этих ракет сорвало все попытки армянской стороны перейти в контрнаступление при поддержке танков. Минобороны Армении официально признало потерю 16 своих танков в тех боях.