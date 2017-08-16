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Туркменистан закрывает границы

 

Туркменистан закрывает свои границы с 17 августа по 27 сентября в связи с проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом было заявлено на заседании Государственного совета безопасности с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Туркменистан.Ру».

Игры откроются 17 сентября. Но уже за месяц до этого, по распоряжению президента, во всех регионах Туркменистана объявлен усиленный режим работы военных и правоохранительных органов. Все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы - границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, а таможенный контроль усиливается.

Все международные выставки и мероприятия, запланированные в Ашхабаде на указанный период, будут перенесены на более поздние сроки. Желающим выехать за рубеж или въехать в страну нужно будет специально испрашивать соответствующие разрешения, в исключительных же случаях такие вопросы будут рассматриваться специальной комиссией.

Ранее сообщалось, что дипломатические ведомства Туркменистана за рубежом приостановили выдачу въездных виз в республику на сентябрь.

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