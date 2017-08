Взрыв прогремел в среду вблизи лондонского аэропорта Саутенд (London Southend Airport). Об этом сообщила газета Daily Mail.

В результате взрыва начался пожар. На месте работают пожарные. Из аэропорта можно видеть густой черный дым. Пока данных о причинах взрыва не поступало.

Аэропорт работает в штатном режиме.

BREAKING Explosion at hanger on the north side of London Southend Airport https://t.co/CmvBKNvOHH (pic: @RhysLench) pic.twitter.com/RAhJ4wg6in