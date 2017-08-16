«Карабах» в шаге от исторического попадания в групповой турнир Лиги чемпионов. Азербайджанский клуб впервые очень близок к тому, чтобы попасть в число 32 сильнейших команд Европы и получить только за участие в этой стадии 12,7 миллиона евро.

Вчерашняя победа со счетом 1:0 над датским «Копенгагеном» вселила большую уверенность в азербайджанских любителей футбола. И дело не столько в счете, сколько в собственно игре. Игра же показала, что «Карабах» почти ни в чем не уступает датчанам, а в ряде компонентов даже превосходит их. Правда, надо понимать, что 23 августа на стадионе «Паркен» в Копенгагене датчане, которых погонят вперед родные болельщики, будут играть гораздо агрессивнее. И в таком случае те компоненты, в которых у «Копенгагена» есть превосходство – а это, в первую очередь, игра на втором этаже, – могут выйти на первый план. Справится ли «Карабах» с натиском хозяев?

«Копенгаген» совсем недавно показал, что умеет отыгрывать гостевое поражение со счетом 0:1. В третьем квалификационном раунде подопечные Столе Сольбаккена уступили на выезде с минимальным счетом македонскому «Вардару», после чего дома разгромили соперника – 4:1. Причем третий и четвертый голы были забиты, когда «Копенгаген» играл в меньшинстве. Впрочем, и «Карабах» прекрасно знает, как удерживать добытое «сухое» преимущество, о чем уже писал haqqin.az. В шести предыдущих случаях, когда агдамцы не пропускали дома, они затем обязательно добивались удачного результата в гостях и проходили в следующий раунд еврокубков.

Возвращаясь к вчерашней игре, хочется особо отметить то, как «Карабах» доминировал над «Копенгагеном» в последние полчаса игры. Это отметили главные тренеры обеих команд. Кстати, примерно так же было и в бакинском матче третьего раунда с молдавским «Шерифом». Тогда тоже второй тайм полностью остался за «Карабахом». Вот только, к сожалению, голов агдамцы в этот отрезок игры так и не забили.

УЕФА признал лучшим игроком матча автора гола Махира Мадатова. 11-й номер агдамцев, бесспорно, провел хорошую игру. Уже на 5-й минуте, оставив в дураках своего оппонента на левом фланге атаки и сделав острую передачу в штрафную, Махир дал понять, что готов терзать оборону соперников. И все же, на мой взгляд, лучшим в прошедшем матче был Дино Ндлову. И как хорошо, что травма, полученная южноафриканцем в самом начале игры, не помешала ему продолжить игру. Для «Карабаха» это была бы огромная потеря.

Именно Ндлову с центрального круга пронес мяч до штрафной, затем сам же подобрал его и отлично пробил. Мяч угодил в штангу, а на добивании тут как тут оказался Мадатов. Между прочим, ему уже не впервой становиться героем на заполненном Республиканском стадионе. В мае именно Махир в составе сборной Азербайджана забил два гола в финале Исламиады в ворота Омана. Понятно, что уровни турниров и соперников несопоставимы, но умение Мадатова удачно проводить важные игры все же стоит отметить.

«Копенгаген» за всю игру у ворот «Карабаха» создал один опасный момент. На 16-й минуте мяч после удара головой Уроша Матича пролетел в сантиметрах от штанги. В целом оборона чемпиона Азербайджана справилась с высокорослыми игроками датчан. Тут особо можно выделить новобранца Якуба Жезничака. От 30-летнего поляка исходит уверенность, которая распространяется на всю линию обороны и даже на вратаря Ибрагима Шехича, хотя в паре моментов боснийский голкипер по традиции ошибся. К счастью, футболисты «Копенгагена» не воспользовались его просчетами на выходах.

Футболисты «Карабаха» в отличной физической форме. Неслучайно, что Гурбан Гурбанов первую и единственную замену произвел на 95-й минуте. Игра и состояние футболистов его устраивали.

На послематчевой пресс-конференции Гурбанов говорил не только об игре, но и о гимне Лиге чемпионов, который впервые звучал в Баку на радость болельщикам. В момент, когда на стадионе имени Тофика Бахрамова заиграл футбольный хит, арена засветилась. Болельщики взялись за телефоны, чтобы заснять историческое действо.

Аранжировка мелодии композитора Георга Фридриха Генделя, сделанная Тони Бриттеном, никого не оставила равнодушным. Даже Гурбан Гурбанов, который крайне редко проявляет свои эмоции, отметил, что гимн Лиги чемпионов растрогал его. Что уж тут говорить о футболистах и 30 тысячах болельщиков, пришедших на стадион, чтобы поддержать чемпиона Азербайджана.

После игры и футболисты, и главный тренер поблагодарили зрителей за поддержку своим и за давление на чужих. Болельщиков надо ценить. Не надо заставлять их стоять в длинных очередях на жаре. Haqqin.azуже писал о проблемах, которые испытали любители футбола, желающие приобрести билеты на матчи «Карабаха».

Все серьезные футбольные клубы уже давно продают билеты в режиме онлайн. Это позволяет убить сразу двух зайцев: решает проблему спекулянтов и облегчаетт жизнь болельщикам. «Карабах» уже в четвертый раз подряд будет играть на групповой стадии еврокубков и уже давно пора было ввести онлайн-продажу билетов. Хочется верить, что этой осенью клуб все же введет это приятное для болельщиков новшество, разумеется, оставив при этом возможность купить билет и за наличные.

Матч «Карабах» - «Копенгаген» открывал раунд плей-офф Лиги чемпионов. С этой стадии вступают в силу централизованные права на показ матчей этого турнира, которые есть у телеканалов многих стран мира. Игра в Баку была единственной, которая началась в 18:00 по центрально-европейскому времени, и внимание всей Европы было приковано к ней. А если «Карабах» выйдет в групповой турнир, то этого внимания будет многократно больше.

Армяне стараются не говорить об этом публично, но как-то армянский депутат в Абхазии Левон Галустян все же признался, что в так называемой «НКР» вопрос о переименовании в «Республику Арцах» возник из-за спортивных успехов азербайджанских команд под названием «Карабах». Жители «НКР» проголосовали за «Арцах» на псевдореферендуме, который состоялся в феврале этого года

«Мотивом для переименования стало желание избежать путаницы, поскольку в Азербайджане активно используют слова «Нагорный Карабах» в названиях своих спортивных команд», - заявил Галустян в интервью «Эхо Кавказа».

Разумеется, в первую очередь речь шла о футбольном «Карабахе». Команда, представляющая Агдам, за последние годы сумела громко заявить о себе в Европе. Четвертый год подряд «Карабах» будет выступать на групповой стадии еврокубков, на равных играя с командами из сильнейших футбольных стран Старого Света. Армянским клубам, не проходящим дальше первых двух квалификационных раундов евротурниров, такие результаты и не снились.

За эти годы сотни миллионов любителей футбола по всему миру благодаря успехам команды Гурбана Гурбанова узнали о том, что «Карабах» - это команда, представляющая оккупированные армянами территории Азербайджана. Каждый соперник «Карабаха» на европейской арене, представляя азербайджанский клуб, информирует своих болельщиков об истории армяно-азербайджанского конфликта и о том, почему сегодня клуб из Агдама вынужден базироваться в Баку, а не в родном городе.

Естественно, что каждое такое упоминание в мировых СМИ (а их множество!), каждый успех «Карабаха» бесит армянскую сторону. Отсюда и провокации, которые устраивают армяне на матчах «Карабаха». И сложно представить, что будет с нашими горе-соседями, если - дай Бог! – «Карабах» попадет в группу самого популярного клубного турнира на планете.

«Карабах» уже четыре года играет в предварительных раундах Лиги чемпионов и впервые добрался до раунда плей-офф. Это уже очень близко к группе, и даже играет волшебный гимн турнира. Но настоящая Лига чемпионов - с «Реалом», «Барселоной», «Ювентусом» и «Баварией» - все же чуть впереди. И до нее осталось сделать один шаг…