Сопредседатели готовят встречу Алиева и Саргсяна

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают над организацией встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. передает сообщает РИА Новости заявление американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Предполагается, что такая встреча может состояться в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Хогланд выразил также надежду на проведение переговоров между президентами двух стран.

«Сопредседатели, что имеет место каждый год, работают над организацией встречи министров иностранных дел», — сказал Хогланд.

Сопредседатели, как считает американский дипломат, надеются на возобновление переговоров между азербайджанским и армянским президентами. При этом Хогланд указал, что не располагает информацией о возможности встречи на высшем уровне в рамках Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян сообщил, что его встреча с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым состоится в Нью-Йорке во второй половине сентября и обсуждаться на ней будут пути урегулирования в Карабахе.