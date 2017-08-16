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«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина

 

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила четыре новые модели, посвященные мировым валютам и биткоину. Приобрести гаджет можно будет и за криптовалюту. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, сообщает «Лента.ру».

«Телефоны, воздающие дань уважения разным странам или культурам, — это наша визитная карточка. Денежные знаки — такой же значимый элемент не только экономики, но и культуры, как герб государства, поэтому на этот раз мы обратили свое внимание именно на них», — рассказал представитель бренда. На корпусе моделей изображены золотые символы денежных знаков.

Стоимость модели Caviar Tesoro Bitcoin на основе Nokia 3310 составляет 0,5 биткоина (эквивалент двух тысяч долларов на момент написания заметки), цена остальных моделей в рублях — 119 тысяч.

Компания Caviar основана была итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон фирма представила в 2001 году.

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