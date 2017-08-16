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Сотни человек ворвались в здание Верховного суда Узбекистана

 

Пятнадцатого августа разгневанная долгим ожиданием у здания Верховного суда Узбекистана толпа из нескольких сотен человек, записавшихся на прием к председателю ВС Козимжону Камилову, с разбегу штурмом взяла железные ворота и повалила внутрь.

По словам очевидцев, в очереди было не менее 300-400 человек. Ближе к обеденному времени многие из них, разбежавшись как по команде, снесли, раскачав, закрытые наглухо ворота, ведущие во двор ВС.

«Надо было видеть, какую силу продемонстрировали эти люди. Ворвавшихся во двор и здание пытались успокоить, но никого обратно выдворять не стали. Смешно было наблюдать, как металась охрана. Причем в роли «бунтовщиков» выступили женщины, мужчин среди них было мало, и то в основном пожилые аксакалы с клюками и на костылях», - делится впечатлениями от увиденного 80-летняя жительница Чирчика Любовь Чуракова, почти десять лет обивающая пороги высоких кабинетов.

По ее наблюдениям, сотрудники прокуратур и судов нередко сами провоцируют озлобление и агрессию со стороны посетителей, которых вынуждают ожидать приема в течение долгих часов.

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