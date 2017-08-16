Азербайджан и Евросоюз продвинулись в подготовке стратегического соглашения

Баку и Брюссель продвинулись в подготовке торгового и политического разделов нового стратегического соглашения между Азербайджаном и ЕС, сообщили haqqin.az в диппредставительстве ЕС в Азербайджане.

В сентябре, уточнили в представительстве, пройдут собеседования по торговому разделу, и на этой же встрече будет согласована дата обсуждения политического раздела.

Переговоры проходят динамично, и обе стороны демонстрируют политическую волю к успешному завершению работы над новым соглашением.

Отметим, что отношения между Евросоюзом и Азербайджаном в настоящее время регулируются Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, подписанном в 1997 году. Между тем политическая и экономическая ситуация в Европе и в мире с той поры значительно изменилась, что обусловило необходимость составления нового соответствующего документа. Предполагается, что текст очередного соглашения будет подготовлен в ближайшее время.