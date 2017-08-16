Джихадисты с бензопилой спилили дерево-кяфир в Сирии

Боевики из организации «Армия халифа ибн аль-Валида» спилили дерево в долине реки Ярмук. Джихадисты заподозрили, что местные жители молились ему, а не Аллаху. Об этом сообщает The Independent.

По соцсетям радикалов разошлись фотографии и видеоролики, на которых запечатлены мужчины, забирающиеся на верхушку дерева с бензопилой. При этом фотографий уже спиленного дерева представлено не было.

«Армия халифа ибн аль-Валида» — радикальная суннитская террористическая группировка, присягнувшая на верность организации «Исламское государство».