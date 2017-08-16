Инопланетянам отправили азербайджанский мугам

Зонд Voyager 1 сейчас находится в 21 миллиардах километрах от Земли и несет послания внеземным цивилизациям, в том числе и классический азербайджанский мугам, пишет немецкое издание SÜDWEST PRESSE, отмечая сороковую годовщину запуска космического аппарата.

Зонд был запущен 5 сентября 1977 года для исследования Юпитера и Сатурна, его основная миссия была рассчитана на пять лет. После ее выполнения он перешел к исполнению дополнительнх задач, в частности, по определению границ Солнечной системы. К 2013 году зонд вышел за ее пределы. Как считают специалисты, электроснабжения ему хватит до 2025 года, после чего аппарату предстоит беспорядочно слоняться по галактике.

Как пишет издание, на борту аппарата находится золотая пластина, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд характерных для нее изображений и звуков.

Согласно информации немецкого издания, в плейлист космического зонда включен также классический азербайджанский мугам – композиция Bayat-I Kurd (15-я композиця плейлиста).

По мнению специалистов, зонд проживет еще около 10 лет, а его последние научные инструменты придется отключить в 2030 году, когда радиоизотопные генераторы тепла и электричества почти полностью исчерпают свой ресурс. Он продолжит свое путешествие по галактике, чтобы вернутся обратно в Солнечную систему, как показывают расчеты специалистов из НАСА, примерно через 225 миллионов лет.