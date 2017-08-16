Туристы в Испании замучили дельфина до смерти ради селфи

Детеныш дельфина погиб на пляже в Испании из-за страсти местных туристов к экзотическим селфи. Об этом в среду, 16 августа, сообщила в Facebook занимающаяся защитой морских животных организация Equinac.

По данным организации, инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 августа, на курорте Мохакар в Андалусии. Потерявший мать дельфиненок замешкался на пляжном мелководье.

Вытащившие животное из воды отдыхающие принялись наперебой фотографироваться с ним. Примерно через 15 минут на пляже появились спасатели из Equinac, однако к тому времени дельфин был уже мертв.

По словам экспертов, животное, и без того истощенное, подверглось усугубившему ее состояние стрессу, оказавшись в руках у людей. Шок фатально сказался на действии сердечно-сосудистой и дыхательной систем млекопитающего,что и повлекло его гибель.